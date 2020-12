"Un 11 settembre ogni 24 ore nei prossimi giorni negli Usa"

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli Stati Uniti, al più tardi dalla prossima settimana, si avviano verso il triste primato dei 3.000 morti al giorno per coronavirus, più delle vittime degli attentati terroristici dell?112001: è la previsione di diversi esperti americani sulla base dell’ultimo balzo di decessi, oltre 2.800 nella giornata di mercoledì. “Sarà un 11al giorno”, afferma Jonathan Reiner, docente di medicina alla George Washington University, sottolineando come ancora si devono materializzare le conseguenze del weekend del Thanksgiving. L?112001 morirono almeno 2.974 persone, di cui 2.603 nell’attacco alle Torri Gemelle.

Gli Stati Uniti, al più tardi dalla prossima settimana, si avviano verso il triste primato dei 3.000 morti al giorno per coronavirus, più delle vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.