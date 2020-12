Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, uno yacht da sogno: impressionante! (Di giovedì 3 dicembre 2020) Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono una delle coppie più affiatate e riservate del mondo dello spettacolo, ma non è sfuggito un dettaglio particolare della loro vita. La coppia formata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 3 dicembre 2020)sono una delle coppie più affiatate e riservate del mondo dello spettacolo, ma non è sfuggito un dettaglio particolare della loro vita. La coppia formata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

_KatiaPa : Ore 0:13 e su Mediaset Extra troviamo Zorzi in versione Silvia Toffanin #GFVIP - sergiomarcoc : Malgy che ha pregato Silvia Toffanin di portare Channing Tatum a #Verissimo ha chiesto troppi soldi Ed allora ha c… - sergiomarcoc : Malgy che sta elogiando Silvia Toffanin #GFVip - RoyalD99445343 : In pochi sanno che in realtà che Silvia Toffanin sta già organizzando un’intervista tripla con MTR e i figli ##GFvip - Patrizi45229020 : @megghie73 Ha accennato 2 volte dicendo che by è stato chiuso... Forse aspettava che Silvia Toffanin gli chiedesse qualcosa ?? -