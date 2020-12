Sconcerti: «Lukaku ci interroga sulla differenza di fibre muscolari degli atleti neri» (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Lukaku è il vecchio sogno di tutti noi comuni, il gigante che fa quel che vuole e può permettersi tutto”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, in un lungo elogio dell’attaccante dell’Inter. Il belga, scrive, “sta portando una superiorità di forza e di potenza che sa quasi di differenza di fibre muscolari, che riporta alla domanda di tutto l’atletismo su cosa abbiano di diverso i neri”. Ma uno come lui non si è mai visto. “Uno con le caratteristiche totali di Lukaku non c’è mai stato. Ricorda in qualcosa Weah e in altre Drogba, ma non è solo velocità e potenza, Lukaku è anche intelligenza tattica, senso del calcio e dell’insieme, c’è un mondo nuovo dietro il suo talento. Lukaku è mezza squadra perché da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 dicembre 2020) “è il vecchio sogno di tutti noi comuni, il gigante che fa quel che vuole e può permettersi tutto”. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera, in un lungo elogio dell’attaccante dell’Inter. Il belga, scrive, “sta portando una superiorità di forza e di potenza che sa quasi didi, che riporta alla domanda di tutto l’smo su cosa abbiano di diverso i”. Ma uno come lui non si è mai visto. “Uno con le caratteristiche totali dinon c’è mai stato. Ricorda in qualcosa Weah e in altre Drogba, ma non è solo velocità e potenza,è anche intelligenza tattica, senso del calcio e dell’insieme, c’è un mondo nuovo dietro il suo talento.è mezza squadra perché da ...

