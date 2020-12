Scissione all’Europarlamento nel M5s | abbandonano in quattro

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Lanel M5s parte da Bruxelles:sono inad abbandonare il gruppo nel nome di un “malumore” che “va avanti da diversi mesi”. Queste le motivazioni della rosa composta dagli eurodeputati Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ed Eleonora Evi, vicini al M5s delle origini facente capo ad Alessandro Di Battista. Che dal canto proprio si dice contrariato: “Questa vostra scelta mi dispiace – è il commento dell’attivista pentastellato – per me è un errore”. Leggi anche >> Governo, Rosato (Italia Viva): “Non chiediamo rimpasti, vogliamo sapere se ci sono condizioni per andare avanti” M5s: lasciano Corrao, Pedicini, Evi e D’Amato Unarilevante quella del M5s che coinvolge, di fatto, circa un terzo degli ...