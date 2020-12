Rt, cos’è e come si calcola l’indice di contagio del Coronavirus (Di giovedì 3 dicembre 2020) In questi mesi abbiamo sentito parlare di Rt (che si legge erre con T) e di R0 (che si legge erre con 0). Di cosa si tratta? come vengono calcolati questi indici? Perché sono così importanti ai tempi del Coronavirus e soprattutto possiamo fidarci? Proviamo a fare chiarezza. cos’è l’Rt L’Rt ci dice quante persone possono essere contagiate da una sola persona in media e in un certo periodo di tempo in relazione, però, all’efficacia delle misure restrittive – come il lockdown o, più recentemente, le zone rosse, arancioni e gialle – volute dal governo per frenare l’avanzata del virus. Non è altro che un tasso di contagiosità che ci spiega, in alte parole, quanto è contagioso il virus dopo l’applicazione delle restrizioni. come funziona l’Rt In ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) In questi mesi abbiamo sentito parlare di Rt (che si legge erre con T) e di R0 (che si legge erre con 0). Di cosa si tratta?vengonoti questi indici? Perché sono così importanti ai tempi dele soprattutto possiamo fidarci? Proviamo a fare chiarezza.l’Rt L’Rt ci dice quante persone possono essere contagiate da una sola persona in media e in un certo periodo di tempo in relazione, però, all’efficacia delle misure restrittive –il lockdown o, più recentemente, le zone rosse, arancioni e gialle – volute dal governo per frenare l’avanzata del virus. Non è altro che un tasso disità che ci spiega, in alte parole, quanto èso il virus dopo l’applicazione delle restrizioni.funziona l’Rt In ...

