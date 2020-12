Roma, aggredisce e tenta di violentare una donna: poi picchia chi prova a difenderla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Termini, tenta di violentare una donna ed aggredisce l’uomo che prova a difenderla: la Polizia di Stato ha arrestato un 45enne per tentato omicidio e tentata violenza sessuale. In Piazza dei Cinquecento, nei pressi della Stazione Termini, una donna insieme ad altri uomini, tutti senza fissa dimora, è stata aggredita. La violenza è avvenuta la scorsa settimana per mano di un uomo che ha provato a sfilarle i pantaloni e poi a violentarla. Un cittadino marocchino ha tentato di difenderla ma si è invece trasformato nel nuovo bersaglio del 45enne tunisino. L’uomo ha infatti iniziato sferrargli calci in testa, tra i quali il più violento è stato proprio l’ultimo: quando ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Termini,diunaedl’uomo che: la Polizia di Stato ha arrestato un 45enne perto omicidio eta violenza sessuale. In Piazza dei Cinquecento, nei pressi della Stazione Termini, unainsieme ad altri uomini, tutti senza fissa dimora, è stata aggredita. La violenza è avvenuta la scorsa settimana per mano di un uomo che hato a sfilarle i pantaloni e poi a violentarla. Un cittadino marocchino hato dima si è invece trasformato nel nuovo bersaglio del 45enne tunisino. L’uomo ha infatti iniziato sferrargli calci in testa, tra i quali il più violento è stato proprio l’ultimo: quando ha ...

E’ successo in un supermercato di Anzio (Roma), dove un 25enne ha aggredito un uomo di 33 anni ferendolo con i cocci di una bottiglia di vetro. La rissa è cominciata dopo un diverbio tra i due, ...

Piazza dei Cinquecento. Tenta di violentare una donna e aggredisce l’uomo che prova a difenderla: arrestato

In cerca di un giaciglio per trascorrere la notte, una donna insieme ad altri uomini, tutti senza fissa dimora, è stata aggredita, la scorsa settimana ... in prossimità della stazione ferroviaria di ...

