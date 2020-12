**Riforme: tavolo maggioranza si blocca, no accordo su metodo, palla a Conte-leader'** (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Una riunione molto breve con la presa d'atto della mancanza di accordo tra le forze di maggioranza su come procedere sul capitolo riforme. Italia Viva chiede di partire dal superamento del bicameralismo perfetto. Pd, M5S e Leu sono per andare avanti intanto con l'attuazione delle riforme concordate nel 2019. "E' una questione di metodo e non di merito che non può essere risolta da un tavolo tecnico. E' una questione politica e come tale va rinviata ai leader dei partiti e il premier Conte", spiega un partecipante alla riunione all'Adnkronos. Insomma, il tavolo ha prodotto la fotografia di un impasse, la ricostruzione di una situazione di stallo già nota. "Noi -dice una fonte dem- siamo disponibili ad allargare il perimetro al superamento del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Una riunione molto breve con la presa d'atto della mancanza ditra le forze disu come procedere sul capitolo riforme. Italia Viva chiede di partire dal superamento del bicameralismo perfetto. Pd, M5S e Leu sono per andare avanti intanto con l'attuazione delle riforme concordate nel 2019. "E' una questione die non di merito che non può essere risolta da untecnico. E' una questione politica e come tale va rinviata aidei partiti e il premier", spiega un partecipante alla riunione all'Adnkronos. Insomma, ilha prodotto la fotografia di un impasse, la ricostruzione di una situazione di stallo già nota. "Noi -dice una fonte dem- siamo disponibili ad allargare il perimetro al superamento del ...

