Pierfrancesco Majorino | «La cultura è una cura | rendiamola detraibile per una ripartenza»

Anche l'europarlamentare aderisce alla proposta di Giovanna Melandri lanciate sulle pagine del nostro giornale: poter dedurre fiscalmente i biglietti per cinema, teatri e musei. Come i farmaci ...

Chi ha paura di Julian Assange?

Perché persino il Parlamento europeo si è espresso in modo sfavorevole a Julian Assange? Tranne il Mov5Stelle e Pierfrancesco Majorino del patartito democratico, come denuncia l’infaticabile ...

