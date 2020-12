"Nun te preoccupà, ricordate che ci sono". Aiuto, torna D'Alema: la 'proposta indecente' a premier Conte (Di giovedì 3 dicembre 2020) Conte soffre e D'Alema s' offre. Con l'apostrofo. «Nun te preoccupà, recordate che, se servo, io ci sono» sembra una battuta di Osho, a corredo di uno di quei meme in cui Giuseppe Conte appare disperato; e Massimo D'Alema è lì, pronto a mettergli una mano sulla spalla, zelante come un frate confessore. Eppure, Massimo D'Alema is back. Il Conte Max è tornato e intervenendo all'evento Ri-generazione 2020 promosso da Confcommercio Giovani si lascia sfuggire: «Io credo che l'attuale governo non ha alternative». E, a parte la solita avversione per il congiuntivo, D'Alema qui disvela un nuovo approccio samaritano alla politica in emergenza Covid: «Chi come me» aggiunge «ha responsabilità pubbliche ha la responsabilità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020)soffre e D's' offre. Con l'apostrofo. «Nun te, recordate che, se servo, io ci» sembra una battuta di Osho, a corredo di uno di quei meme in cui Giuseppeappare disperato; e Massimo D'è lì, pronto a mettergli una mano sulla spalla, zelante come un frate confessore. Eppure, Massimo D'is back. IlMax èto e intervenendo all'evento Ri-generazione 2020 promosso da Confcommercio Giovani si lascia sfuggire: «Io credo che l'attuale governo non ha alternative». E, a parte la solita avversione per il congiuntivo, D'qui disvela un nuovo approccio samaritano alla politica in emergenza Covid: «Chi come me» aggiunge «ha responsabilità pubbliche ha la responsabilità di ...

