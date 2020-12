Napoli | Gattuso chiede un centrocampista | si tenta la pista Vecino

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Manca ormai un mese all’apertura del mercato invernale. Aurelio De Laurentiis ha come obiettivo quello di cedere alcuni degli esuberi presenti in rosa, così da accumulare un gruzzoletto da investire su altri calciatori. In particolare, Rinoavrebbe chiesto al suo presidente uncon caratteristiche diverse rispetto ai giocatori attualmente in rosa. Un giocatore L'articolo