Macchine e attrezzature per officine e DIY in un click? Macchinato

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Se oggi l’acquisto online non è più una scelta ma una necessità, rivolgersi a operatori specializzati è altrettanto importante., www..com, ha infatti selezionato un catalogo, in costante espansione, di, formato dai brand di punta del settore, come Optimum, Deca e Femi. Qualità che si fonde con la convenienza di promozioni settimanali e il supporto di tecnici qualificati. Senza contare la serenità di transazioni prive di rischi e reso in 30 giorni. E la customer experience s’arricchisce di altri vantaggi. Giovane store digitale,mette in campo una profonda passione coniugata con esperienza decennale nel campo della ferramenta. La proposta risponde alle necessità di, laboratori, aziende e hobbisti, interpretando ogni ...