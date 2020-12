Lui fa le faccine e smorfie? Lei lo disintegra con una sola frase: Alan Friedman-Maglie, strepitosa rissa sul Mes | Video (Di giovedì 3 dicembre 2020) Volano gli stracci a L'aria che tira. E non poteva essere altrimenti se, a confronto su La7 da Myrta Merlino, ci sono Alan Friedman e Maria Giovanna Maglie. Si parla del Mes, il fondo salva-Stati che per ragioni differenti terremota sia il governo sia il centrodestra. E la Maglie contesta quel meccanismo, ne mette in evidenza i pericoli, il tutto mentre Friedman, come suo solito, fa faccine, smorfie, sbuffa, sussurra. Dunque, il giornalista replica alla collega: "Dunque è a favore di una stabilità europea derivante da un Mes che aiuta tutta l'Europa?". Ma alla Maglie basta una frase per stravincere: "Il Mes che si va a votare oggi non aiuta la stabilità dell'Europa ma aiuta Germania e Francia". Punto e stop. Ko tecnico. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Volano gli stracci a L'aria che tira. E non poteva essere altrimenti se, a confronto su La7 da Myrta Merlino, ci sonoe Maria Giovanna. Si parla del Mes, il fondo salva-Stati che per ragioni differenti terremota sia il governo sia il centrodestra. E lacontesta quel meccanismo, ne mette in evidenza i pericoli, il tutto mentre, come suo solito, fa, sbuffa, sussurra. Dunque, il giornalista replica alla collega: "Dunque è a favore di una stabilità europea derivante da un Mes che aiuta tutta l'Europa?". Ma allabasta unaper stravincere: "Il Mes che si va a votare oggi non aiuta la stabilità dell'Europa ma aiuta Germania e Francia". Punto e stop. Ko tecnico.

prplbl00n : tutti che fanno faccine carine e poi arriva lui il foodpornist io veramente non lo sopporto + basta sono piena - LaicSempre : @floamorosina12 Guarda sapete com’è Pier,fa finta che non capisce ma quando meno te lo aspetti se ne esce che ha se… - Uneverchangeme1 : @margheishere Così, con le stesse faccine? ???? Che poi non so se io a lui piaccio un minimo, cioè ci ho parlato due… - luca_carioli : @Marco_viscomi Lui è peggio delle faccine. - _danpo : Ho la D'Urso in sottofondo mentre ricopio latino. Lasciando stare l'accoppiata tipo cavoli a merenda, è disgustoso… -