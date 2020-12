LIVE Biathlon | Sprint Kontiolahti in DIRETTA | Tarjei Boe davanti al fratello Johannes

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 16.30 14.00Boe arriva al traguardo con 15?9 su Fak, ha perso qualche secondo nei confronti dello sloveno nell’ultimo giro. Oggi il norvegese è stato più umano rispetto al solito. Lo svedese è stato più veloce sugli sci rispetto a lui di ben 18?5! 13.59 4 errori complessivi per Windisch, per ora è ultimo. Per l’altoatesino è già un successo essere qui, dopo quanto accaduto. 13.58BOE POTREBBE BEFFARE ILMINORE! Seconda serie pulita, chiude con 10/10. Ha ben 20?3 su, difficile che possa dilapidare un vantaggio così ampio nell’ultimo giro. 13.57 Per il momento Lukas Hofer è decimo dopo ...