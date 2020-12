L' abbuffata | ecco chi ha fatto e fa affari con il Covid

Leggi su panorama

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Mascherine, tamponi saturimetri e, appena arriveranno, i vaccini. La sconsiderata gestione della pandemia ha splalancato la porta a speculatori senza scrupoli. Che incassano milioni di euro sulla pelle di chi ha bisogno di strumenti efficaci e analisi per combattere il virus. In attesa dell'arrivo dei vaccini... Li distribuiremo alle Asl, nelle scuole, nei porti, negli aeroporti. E anche ai medici di base!». Più tamponi per tutti. Anzi, chiù tamponi pe' tutti. Perché ormai, il tambureggiante scandire delle promesse di Domenico Arcuri assomiglia ai comizi del suo maramaldo corregionale: l'indimenticabile Cetto La Qualunque. A fine ottobre 2020, dopo mesi di dormiveglia generale, il supercommissario all'emergenza annuncia dunque che il numero dei test forniti al sistema sanitario nazionale verrà raddoppiato. Basterà aspettare ancora un paio due mesi: del resto, cosa volete che siano in ...