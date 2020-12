La scalata di Pessina | così prova a prendersi l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tra le note più interessanti delle ultime settimane in casa Atalanta c’è senza dubbio Matteo: il centrocampista monzese sta scalando rapidamente le gerarchie di Gasperini Matteonon è un prodotto del florido settore giovanile orobico. Matteoè invece l’ennesimo esempio lampante delle capacità sul mercato del. In particolare nell’individuazione del talento laddove gli altri non lo intravedono e nella successiva valorizzazione. Perché il ventitreenne nato a Monza compie tutta la trafila proprio nel club biancorosso, fino al doloroso fallimento del 2015. Il tutto dopo aver però esordito, da diciottenne, anche nella complicata stagione brianzola in LegaPro. Il tempo necessario per mettersi in mostra, grazie in particolare alle 6 reti che subito ne evidenziarono il talento brillante anche ...