Julianna Margulies entra nel cast di The Morning Show di Apple Tv+ (Di giovedì 3 dicembre 2020) Julianna Margulies nel cast della seconda stagione di The Morning Show di Apple Tv+ è una di quelle notizie che quando arrivano dagli USA ti fa piacere leggere. Perchè immaginare insieme Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Julianna Margulies è uno di quei cast da sogno che non immagini possibili. Se a questo aggiungiamo che faranno parte di una delle migliori serie tv del 2019, capace di parlare a tutti portando temi importanti senza disdegnare una buona sceneggiatura (superati i primi due episodi bisogna essere onesti) e un ottimo cast, la conseguenza naturale è pensare "mannaggia al lockdown che ci ha fatto rallentare questa seconda stagione". E al tempo stesso però nessuno ci dirà se nella storyline immaginata ...

