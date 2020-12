Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda “ricicla” un abito dopo un mese! (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il royal look di dicembre 2020 sfoglia la gallery Maxima d’Olanda, 49 anni, si è guadagnata una menzione speciale nel club delle reali più “riciclone” d’Europa. A distanza di un mese ha indossato esattamente lo stesso look: un abito check con fiocco con gonna svasata fino al ginocchio. Stavolta però ha combinato l’outfit con accessori rosso cardinale, stivali e clutch. In precedenza aveva indossato accessori neri e un paio di décolleté beige. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ildi dicembre 2020 sfoglia la gallery, 49 anni, si è guadagnata una menzione speciale nel club delle reali più “riciclone” d’Europa. A distanza di un mese ha indossato esattamente lo stesso: uncheck con fiocco con gonna svasata fino al ginocchio. Stavolta però ha combinato l’outfit con accessori rosso cardinale, stivali e clutch. In precedenza aveva indossato accessori neri e un paio di décolleté beige. Leggi anche ...

Maxima d'Olanda ha indossato lo stesso abito check a distanza di un mese. Ha combinato il look con accessori differenti, stival al posto di decolletè.

Giacca Barbour, la royal obsession che piace a Kate Middleton (ma anche alla Regina Elisabetta, a Diana, a tutte!)

Kate Middleton con la giacca Barbour è un'ispirazione: l'evoluzione del suo stile passa anche per l'uso di questi capi che sono un vero marchio di fabbrica per la sua famiglia ac ...

