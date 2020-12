Grande Fratello Vip, la confessione intima di Giulia Salemi: «Mai provato il “vero piacere”, ho sempre finto…» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip una confessione intima da parte di Giulia Salemi. Giulia Salemi al Grande Fratello Vip ha confidato a Maria Teresa Ruta di non aver mai raggiunto il “vero piacere” sotto le lenzuola. Giulia Salemi, dialogando con Maria Teresa Ruta, che poi le ha dato dei consigli a riguardo, ha deciso di confidarsi dal punto di vista intimo: “Ho problemi a relazionarmi fisico a fisico – ha spiegato alla coinquilina – Ad oggi, non credo di aver mai provato un vero piacere, intendo uno reale (…) Ho sempre fatto finta. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa”. Anche col suo ex, Francesco Monte, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 3 dicembre 2020) AlVip unada parte dialVip ha confidato a Maria Teresa Ruta di non aver mai raggiunto ilsotto le lenzuola., dialogando con Maria Teresa Ruta, che poi le ha dato dei consigli a riguardo, ha deciso di confidarsi dal punto di vista intimo: “Ho problemi a relazionarmi fisico a fisico – ha spiegato alla coinquilina – Ad oggi, non credo di aver maiun vero piacere, intendo uno reale (…) Hofatto finta. Ho 27 anni e non ho maiquella cosa”. Anche col suo ex, Francesco Monte, ...

