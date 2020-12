Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: “La mia camera puzzava? Ecco perché” (Di venerdì 4 dicembre 2020) La contessa Patrizia De Blanck puzza? O meglio, la camera affidata dalla produzione del Grande Fratello Vip 5 alla concorrente ottuagenaria ha emanato per settimane cattivi odori? Il mistero sembra stia per essere svelato. Per giorni e giorni, negli studi di Canale 5, non si è fatto altro che parlare dei presunti miasmi proveniente dalla stanza speciale del reality con Alfonso Signorini. Eliminata dal gioco, intervistata da Alessio Poeta, la donna ha finalmente detto la sua: Il fatto che hanno parlato della mia igiene? Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? “Se vuoi ci torno e rettifico”. Che mediocrità. Che colpa ne ho se c’era un odore ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 4 dicembre 2020) La contessaDepuzza? O meglio, laaffidata dalla produzione delVip 5 alla concorrente ottuagenaria ha emanato per settimane cattivi odori? Il mistero sembra stia per essere svelato. Per giorni e giorni, negli studi di Canale 5, non si è fatto altro che parlare dei presunti miasmi proveniente dalla stanza speciale del reality con Alfonso Signorini. Eliminata dal gioco, intervistata da Alessio Poeta, la donna ha finalmente detto la sua: Il fatto che hanno parlato della mia igiene? Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni. E dico solo che, appena uscita, ho contattato una di quelle blatte che si è divertita a parlare di me nei talk show. Sa cosa mi ha risposto? “Se vuoi ci torno e rettifico”. Che mediocrità. Che colpa ne ho se c’era un odore ...

