GF VIP, Elisabetta Gregoraci dà della scroccona a Giulia Salemi: spuntano nuove chiamate e messaggi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è tornata a dare della “scroccona” a Giulia Salemi. E’ avvenuto durante un nuovo confessionale registrato al Gf vip 5 e, di tutta risposta la modella italo-persiana ha riservato indirettamente parole di fuoco alla showgirl calabrese. Entrambe hanno registrato in queste ore dei confessionali molto forti e in cui trapelano le lacrime di entrambe, che sembrano non voler giungere alla pace. Oggetto del contendere, sono sempre le presunte avances di Giulia fatte a Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, e varie richieste per vacanze extra-lusso gratis. Vi svisceriamo nei minimi dettagli cosa si sono dette a distanza le due more gieffine. Gf vip news, Elisabetta ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 3 dicembre 2020)è tornata a dare” a. E’ avvenuto durante un nuovo confessionale registrato al Gf vip 5 e, di tutta risposta la moitalo-persiana ha riservato indirettamente parole di fuoco alla showgirl calabrese. Entrambe hanno registrato in queste ore dei confessionali molto forti e in cui trapelano le lacrime di entrambe, che sembrano non voler giungere alla pace. Oggetto del contendere, sono sempre le presunte avances difatte a Flavio Briatore, ex marito di, e varie richieste per vacanze extra-lusso gratis. Vi svisceriamo nei minimi dettagli cosa si sono dette a distanza le due more gieffine. Gf vip news,...

tuttopuntotv : Elisabetta Gregoraci parla a Pierpaolo con il cuore in mano: “Non voglio far nascere l’amicizia” #gfvip… - Polemizzosutut1 : HAHAHA Grande Fratello Vip, 'Flavio Briatore furibondo': soldi, voci sulla mossa estrema contro Elisabetta Gregorac… - VicolodelleNews : #GFVIP Mentre Elisabetta Gregoraci si prepara al ritiro dal reality, la gola profonda ci rivela che il suo ex mari… - infoitcultura : GF Vip, Elisabetta Gregoraci affronta Rosalinda Cannavò: “Mi hai isolato” - infoitcultura : Grande Fratello Vip: scontro di fuoco tra Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello (VIDEO) -