F1, test giovani: Alonso presente ad Abu Dhabi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Mondiale di F1 2020 sta ormai volgendo al termine; mancano infatti due sole gare: la seconda in Bahrain e l'ultimo appuntamento sul circuito di Yas Marina. Dopo l'ultimo GP, che si correrà domenica 13 dicembre, si svolgeranno i test riservati ai giovani con un'eccezione particolare; Fernando Alonso, prossimo pilota Renault, ha infatti ricevuto il consenso per partecipare ai test ad Abu Dhabi. Alonso presente ai test di Abu Dhabi La scuderia francese guidata da Abiteboul alla fine ha avuto la meglio; la Renault infatti è riuscita ad ottenere un cambio di linea sui test previsti dopo l'ultimo appuntamento di F1. Inizialmente la giornata prevista era unicamente destinata ai giovani piloti che ...

