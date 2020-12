Elisabetta Gregoraci nei guai, Flavio Briatore vuole rivedere gli accordi di divorzio: ‘È nero dalla rabbia’ (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pare ci siano guai per Elisabetta perchè il suo ex marito è molto contrariato per come si è comportata al Grande Fratello Vip. Ecco le ultime indiscrezioni. Flavio Briatore furioso con Elisabetta Gregoraci: vuole rivedere gli accordi di divorzio Elisabetta Gregoraci sta facendo molto discutere per il suo percorso al Grande Fratello Vip. Da concorrente molto attesa, alcuni sono rimasti delusi, altri l’hanno apprezzata ma comunque ci sono sempre versioni molto discordanti in tutto quello che la riguarda. Lei ha voluto partecipare al reality per farsi conoscere meglio dalle persone nella sua semplicità, ma durante questi mesi l’hanno coinvolta molte polemiche. Inevitabilmente spesso ha ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pare ci sianoperperchè il suo ex marito è molto contrariato per come si è comportata al Grande Fratello Vip. Ecco le ultime indiscrezioni.furioso conglidista facendo molto discutere per il suo percorso al Grande Fratello Vip. Da concorrente molto attesa, alcuni sono rimasti delusi, altri l’hanno apprezzata ma comunque ci sono sempre versioni molto discordanti in tutto quello che la riguarda. Lei ha voluto partecipare al reality per farsi conoscere meglio dalle persone nella sua semplicità, ma durante questi mesi l’hanno coinvolta molte polemiche. Inevitabilmente spesso ha ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - epiclove_ : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - rtamacc : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - infoitcultura : 'Abbandono la Casa'. GF Vip, Elisabetta Gregoraci choc - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, basta GF Vip: “Stanotte lascio la casa” – VIDEO -