Elisa De Panicis compleanno a Milano: polemica in corso (Di giovedì 3 dicembre 2020) Elisa De Panicis è stata raggiunta dal sito Giornalettismo per spiegare come ha potuto festeggiare il suo compleanno a Milano raggirando le regole previste per le aeree in zona arancione. L’ex gieffina ha spiegato che lei vive tra l’Italia e la Spagna e non conosceva bene la regolamentazione prevista, ha però visto alcune storie sui social di altre influencer e ne ha seguito l’esempio. La De Panicis ha spiegato di aver festeggiato con poche amiche nella terrazza del The Roof Milano prenotando anche la stanza, il che ha permesso ai presenti di mangiare nel ristorante dell’hotel che fornisce un servizio h24: “Io vivo tra la Spagna e l’Italia. Sono tornata a Milano, ho fatto un party al Roof Milano, ho invitato i miei amici: tutti hanno fatto il ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 3 dicembre 2020)Deè stata raggiunta dal sito Giornalettismo per spiegare come ha potuto festeggiare il suoraggirando le regole previste per le aeree in zona arancione. L’ex gieffina ha spiegato che lei vive tra l’Italia e la Spagna e non conosceva bene la regolamentazione prevista, ha però visto alcune storie sui social di altre influencer e ne ha seguito l’esempio. La Deha spiegato di aver festeggiato con poche amiche nella terrazza del The Roofprenotando anche la stanza, il che ha permesso ai presenti di mangiare nel ristorante dell’hotel che fornisce un servizio h24: “Io vivo tra la Spagna e l’Italia. Sono tornata a, ho fatto un party al Roof, ho invitato i miei amici: tutti hanno fatto il ...

trash_italiano : L'influencer Elisa De Panicis aggira il dpcm organizzando il compleanno in hotel: 'è lecito', poi viene smentita da… - QuotidianPost : Elisa De Panicis compleanno a Milano: polemica in corso - WowNotizie : RT @trash_italiano: L'influencer Elisa De Panicis aggira il dpcm organizzando il compleanno in hotel: 'è lecito', poi viene smentita dall’h… - IncontriClub : Elisa De Panicis, party di compleanno in zona arancione: “Anche Chiara Biasi l’ha fatto” - zazoomblog : Elisa De Panicis notte di festa per il compleanno a Milano: fan inferociti - #Elisa #Panicis #notte #festa -