È morto il nutrizionista Henri Chenot, noto per il suo centro benessere in Alto Adige (Di giovedì 3 dicembre 2020) È morto a 77 anni il nutrizionista Henri Chenot, noto per i suoi centri benessere frequentati da personaggi famosi, politici e sportivi, e per una dieta ideata da lui chiamata “metodo Chenot“. Chenot, che era francese ma di origine catalana, Leggi su ilpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) È morto a 77 anni ilper i suoi centrifrequentati da personaggi famosi, politici e sportivi, e per una dieta ideata da lui chiamata “metodo“., che era francese ma di origine catalana,

