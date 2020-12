Covid, multata Bebe Vio: era al bar dopo le 18 (Di giovedì 3 dicembre 2020) A Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove vive la sua famiglia, sono stati i residenti della zona a chiamare i carabinieri perché avevano visto il locale aperto. La campionessa paralimpica si scusa e si difende: "Stavo soltanto salutando un'amica che non vedo mai. Non ho... Leggi su repubblica (Di giovedì 3 dicembre 2020) A Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove vive la sua famiglia, sono stati i residenti della zona a chiamare i carabinieri perché avevano visto il locale aperto. La campionessa paralimpica si scusa e si difende: "Stavo soltanto salutando un'amica che non vedo mai. Non ho...

