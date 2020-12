Bitonto, in strada dopo coprifuoco danneggia auto in sosta per sfuggire ai cc: arrestato (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per sottrarsi al controllo dei carabinieri che lo avevano visto per strada dopo il coprifuoco, ha tentato la fuga in auto danneggiando macchine parcheggiate e rischiando di investire i militari che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per sottrarsi al controllo dei carabinieri che lo avevano visto peril, ha tentato la fuga inndo macchine parcheggiate e rischiando di investire i militari che ...

LaGazzettaWeb : Bitonto (Ba), in strada dopo coprifuoco danneggia auto in sosta per sfuggire ai carabinieri: arrestato -