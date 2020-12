Android 11 con MIUI 11 stabile su Xiaomi Mi 10 Pro Global (Di giovedì 3 dicembre 2020) Android 11 è in distribuzione a bordo di Xiaomi Mi 10 Pro (Global): possiamo dirlo con certezza, l’annuncio ufficiale è arrivato sul forum della Mi Community, che comprende anche i link al download del firmware (nel caso in cui lo voleste flashare bruciando i tempi, ma non dimenticando che un qualsiasi errore, anche minimo, potrebbe costarvi davvero caro, non essendo nemmeno il danno coperto dalla garanzia in quel caso). La release è siglata ‘V12.2.1.0.RJAMIXM‘, con MIUI 12. Lo Xiaomi Mi 10 Pro si conferma uno dei pochi dispositivi del produttore cinese ad abbinare l’ultima versione dell’interfaccia utente con la più recente iterazione del robottino verde (questo perché, a differenza di alcuni altri OEM, l’azienda cinese non tende necessariamente a far viaggiare di pari passo la propria UI con la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020)11 è in distribuzione a bordo diMi 10 Pro (): possiamo dirlo con certezza, l’annuncio ufficiale è arrivato sul forum della Mi Community, che comprende anche i link al download del firmware (nel caso in cui lo voleste flashare bruciando i tempi, ma non dimenticando che un qualsiasi errore, anche minimo, potrebbe costarvi davvero caro, non essendo nemmeno il danno coperto dalla garanzia in quel caso). La release è siglata ‘V12.2.1.0.RJAMIXM‘, con12. LoMi 10 Pro si conferma uno dei pochi dispositivi del produttore cinese ad abbinare l’ultima versione dell’interfaccia utente con la più recente iterazione del robottino verde (questo perché, a differenza di alcuni altri OEM, l’azienda cinese non tende necessariamente a far viaggiare di pari passo la propria UI con la ...

