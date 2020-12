Vaccini anti-influenzali, le Regioni contro i fornitori per i ritardi. Galli: «A quest’ora la campagna dovrebbe essere conclusa» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tra gare sbagliate e appalti mal gestiti, in Italia divampano le polemiche dopo che gli operatori sanitari hanno lamentato in alcune Regioni che i Vaccini anti-influenzali sono già finiti. In Lombardia, l’assessore alla Salute, Giulio Gallera, difende l’operato dell’amministrazione: «I problemi sono in tutta Italia e sono dovuti a ritardi delle consegne. Molte Regioni hanno fatto causa alle ditte che creano questi grossi ritardi e ci stiamo approntarlo a farlo magari anche noi». La situazione è delicata un po’ in tutta Italia. C’è la Puglia che ha ricevuto 890 mila fiale in meno nonostante si sia mossa per tempo. Il suo ordine era stato di 2,1 milioni di dosi. Di queste 1,5 milioni dovevano arrivare dall’azienda Sanofi, che per la gara ha incassato 8,3 milioni di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tra gare sbagliate e appalti mal gestiti, in Italia divampano le polemiche dopo che gli operatori sanitari hanno lamentato in alcuneche isono già finiti. In Lombardia, l’assessore alla Salute, Giulio Gallera, difende l’operato dell’amministrazione: «I problemi sono in tutta Italia e sono dovuti adelle consegne. Moltehanno fatto causa alle ditte che creano questi grossie ci stiamo approntarlo a farlo magari anche noi». La situazione è delicata un po’ in tutta Italia. C’è la Puglia che ha ricevuto 890 mila fiale in meno nonostante si sia mossa per tempo. Il suo ordine era stato di 2,1 milioni di dosi. Di queste 1,5 milioni dovevano arrivare dall’azienda Sanofi, che per la gara ha incassato 8,3 milioni di ...

