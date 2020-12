Ultime Notizie Roma del 02-12-2020 ore 17:10 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 2 dicembre al microfono Giulia Ferrigno state l’informazione Difficilmente lo so informativa al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza sottolineato la necessità di disincentivare gli spostamenti tra regioni il 25 26 e primo gennaio e anche gli spostamenti tra i comuni per il ministro degli affari regionali Francesco boccia da qui a 15 giorni tutta Italia e gran parte sala gialla pensiamo a restrizioni in puntuali per il periodo delle feste dice che non ci fanno allentare i nostri comportamenti per ciò che riguarda il vaccino la distribuzione avverrà con il coinvolgimento delle Forze Armate ha puntualizzato ancora speranza però somministrato gratuitamente a tutti gli italiani con la t della campagna saranno coinvolti ambulatori medici di famiglia Sanità Militare cuore della campagna ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 2 dicembre al microfono Giulia Ferrigno state l’informazione Difficilmente lo so informativa al Senato il ministro della Salute Roberto Speranza sottolineato la necessità di disincentivare gli spostamenti tra regioni il 25 26 e primo gennaio e anche gli spostamenti tra i comuni per il ministro degli affari regionali Francesco boccia da qui a 15 giorni tutta Italia e gran parte sala gialla pensiamo a restrizioni in puntuali per il periodo delle feste dice che non ci fanno allentare i nostri comportamenti per ciò che riguarda il vaccino la distribuzione avverrà con il coinvolgimento delle Forze Armate ha puntualizzato ancora speranza però somministrato gratuitamente a tutti gli italiani con la t della campagna saranno coinvolti ambulatori medici di famiglia Sanità Militare cuore della campagna ...

