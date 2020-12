“Sono stata querelata” | Ambra Angiolini rivela un particolare inedito di Non è la Rai

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)in una recente intervista a Domenica In, hato di esserequerelata, in passato, dalle coriste di Non è la Rai. Ecco perché: Il sogno delle fiction Con Il Silenzio dell’acqua 2,è tornata sul piccolo schermo per la gioia dei fan, che possono riammirarla nei panni della poliziotta Luisa L'articolo proviene da www.meteoweek.com.