Rc Auto, pratiche scorrette: Antitrust su UnipolSai, Generali e Allianz (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tre compagnie assicurative sono sotto indagine dell'Antitrust per presunte pratiche commerciali scorrette. Secondo il Garante, UnipolSai, Generali e Allianz avrebbero ostacolato, nella liquidazione dei danni da sinistri Rc Auto, "il diritto dei consumatori danneggiati ad accedere agli atti dei fascicoli dei sinistri attraverso comportamenti dilatori, ostruzionistici o di ingiustificato diniego alle istanze presentate". Rc Auto, pratiche scorrette: il procedimento istruttorio dell'Antitrust Il 26 novembre, con il supporto del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza sono state effettuate ispezioni nelle sedi delle tre compagnie. Nelle motivazioni fornite ...

