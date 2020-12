"Natale, non si esce dal comune". Speranza, roba da Urss: nonni abbandonati. Poi il terrore: "3° ondata dietro l'angolo". Vaccino "gratis per tutti" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si presenta in aula al Senato, Roberto Speranza, per illustrare le nuove misure del dpcm in vista delle feste di Natale e Capodanno, su cui ancora si sta trattando e che però dovrebbe entrare in vigore il prossimo 4 dicembre. E sono misure severissime: a Natale non si potrà neppure uscire dal proprio comune. Dunque, se la nonna abita appena fuori città, non potrà congiungersi con la sua famiglia neppure al pranzo di Natale. roba da Stasi, da Unione Sovietica. Lo spiega chiaro e tondo, Speranza: "Il sistema delle tre zone ha dato risultati soddisfacenti, i tecnici del ministero si stanno confrontando sui parametri, ma l'impianto di fondo sta funzionando, è uno strumento efficace che ci consente di agire in base al variare delle condizioni epidemiologiche. Le regioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si presenta in aula al Senato, Roberto, per illustrare le nuove misure del dpcm in vista delle feste die Capodanno, su cui ancora si sta trattando e che però dovrebbe entrare in vigore il prossimo 4 dicembre. E sono misure severissime: anon si potrà neppure uscire dal proprio. Dunque, se la nonna abita appena fuori città, non potrà congiungersi con la sua famiglia neppure al pranzo dida Stasi, da Unione Sovietica. Lo spiega chiaro e tondo,: "Il sistema delle tre zone ha dato risultati soddisfacenti, i tecnici del ministero si stanno confrontando sui parametri, ma l'impianto di fondo sta funzionando, è uno strumento efficace che ci consente di agire in base al variare delle condizioni epidemiologiche. Le regioni ...

