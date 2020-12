Napoli, tutti negativi ai test di ieri nel gruppo squadra (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ecco la nota dell’SSC Napoli sui test effettuati ieri mattina, l’intero gruppo squadra è risultato negativo al Covid-19. tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0pTmUWMx5b — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 2, 2020 Foto: sito ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ecco la nota dell’SSCsuieffettuatimattina, l’interoè risultato negativo al Covid-19.al Covid-19 i tamponi effettuatimattina ai componenti del. #ForzaSempre pic.twitter.com/0pTmUWMx5b — Official SSC(@ssc) December 2, 2020 Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - chalobah : Il mondo del calcio piange, ma so che Napoli sta soffrendo piu di tutti. Legends live on forever. Riposa in pace DI… - demagistris : È morto Diego Armando Maradona,il più immenso calciatore di tutti i tempi.Diego ha fatto sognare il nostro popolo,h… - algo61 : #Dpcm Vi auguro di risiedere in un comune di 121 abitanti..voi e i poveracci al governo. Non si vuole capire che no… - algo61 : #DpcmVi auguro di risiedere in un comune di 121 abitanti..voi e i poveracci al governo. Non si vuole capire che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati ieri ai componenti del gruppo squadra TUTTO mercato WEB Roma, rubavano batterie esauste dal centro Ama di Cinecittà: 8 arresti, 23 persone coinvolte

Nel centro della municipalizzata documentati oltre cento furti in poco più di due mesi. Il materiale veniva successivamente venduto a ...

Raggi accetta le dimissioni del comandante dei vigili urbani

La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, ha accolto le dimissioni di Stefano Napoli dal ruolo di comandante ad interim della polizia locale di Roma Capitale. Già da oggi la sindaca dov ...

Nel centro della municipalizzata documentati oltre cento furti in poco più di due mesi. Il materiale veniva successivamente venduto a ...La sindaca di Roma Virginia Raggi, a quanto si apprende, ha accolto le dimissioni di Stefano Napoli dal ruolo di comandante ad interim della polizia locale di Roma Capitale. Già da oggi la sindaca dov ...