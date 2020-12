La regina Elisabetta e Filippo, Natale da soli a Windsor (Di mercoledì 2 dicembre 2020) regina Elisabetta: le 30 foto più belle di Natale sfoglia la gallery Natale solitario per la regina Elisabetta. Avendo ascoltato i consigli dei suoi medici in tempi di pandemia, la sovrana, 94 anni, ha deciso di trascorrere le festività in isolamento a Windsor, assieme al principe Filippo, 99, e a una manciata di assistenti, tra cui la fidatissima dresser Angela Kelly. In Gran Bretagna, le attuali misure anti Covid saranno temporaneamente sospese tra il 23 e il 27 ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 dicembre 2020): le 30 foto più belle disfoglia la gallerytario per la. Avendo ascoltato i consigli dei suoi medici in tempi di pandemia, la sovrana, 94 anni, ha deciso di trascorrere le festività in isolamento a, assieme al principe, 99, e a una manciata di assistenti, tra cui la fidatissima dresser Angela Kelly. In Gran Bretagna, le attuali misure anti Covid saranno temporaneamente sospese tra il 23 e il 27 ...

