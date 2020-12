Hong Kong, Joshua Wong condannato a 13,5 mesi di carcere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Joshua Wong, tra gli attivisti pro democrazia più noti di Hong Kong, è stato condannato a 13,5 mesi di carcere per aver guidato nel 2019 una manifestazione illegale davanti al quartier generale della polizia dell’ex colonia britannica. Condannati, secondo i media locali, anche altri due attivisti, Agnes Chow e Ivan Lam, rispettivamente a 10 e 7 mesi di reclusione. ‘Cages cannot lock up souls’: Activist Joshua Wong leads young Hong Kong trio facing jail https://t.co/0KY5HZDypI@chowtingagnes@jerometaylor@XinqiSu@JoshuaWongcfpic.twitter.com/Su8Y7IkEVX— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) December 2, 2020 La protesta ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020), tra gli attivisti pro democrazia più noti di, è statoa 13,5diper aver guidato nel 2019 una manifestazione illegale davanti al quartier generale della polizia dell’ex colonia britannica. Condannati, secondo i media locali, anche altri due attivisti, Agnes Chow e Ivan Lam, rispettivamente a 10 e 7di reclusione. ‘Cages cannot lock up souls’: Activistleads youngtrio facing jail https://t.co/0KY5HZDypI@chowtingagnes@jerometaylor@XinqiSu@cfpic.twitter.com/Su8Y7IkEVX—Free Press HKFP (@hkfp) December 2, 2020 La protesta ...

NicolaPorro : Domani si celebrerà il processo a ???????????? ????????, colpevole di aver manifestato per la democrazia. L'Occidente, conniv… - Agenzia_Ansa : Hong Kong: il dissidente Joshua Wong si dichiarerà colpevole al processo. 'Sarò probabilmente incarcerato, ma non c… - Agenzia_Ansa : Hong Kong, Joshua #Wong detenuto in attesa della sentenza Insieme ad altri due attivisti delle proteste del 2019… - GIOVANNISETTAN1 : RT @Adnkronos: Hong Kong, #JoshuaWong condannato al carcere - ChiaraZia1 : RT @fradicioni: #BREAKING Tribunale di Hong Kong ha condannato Joshua Wong a 13 mesi e mezzo di prigione, Agnes Chow a 10 mesi e Ivan Lam a… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, ecco gli effetti (inaspettati) delle sanzioni americane Formiche.net Condannati Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam. Venti poliziotti arrestano studente della Baptist University

I tre leader democratici sono stati condannati alla prigione: 13,5 mesi per Wong; 10 mesi per Chow; 7 mesi per Lam. Stamane alle 7, un raid di 20 poliziotti ha portato all’arresto dello studente ...

Hong Kong: proteste 2019, condanne da sette a 13 mesi di carcere per attivisti Wong, Chow e Lam

Gli attivisti per la democrazia di Hong Kong Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam sono stati condannati oggi dai magistrati di West ...

I tre leader democratici sono stati condannati alla prigione: 13,5 mesi per Wong; 10 mesi per Chow; 7 mesi per Lam. Stamane alle 7, un raid di 20 poliziotti ha portato all’arresto dello studente ...Gli attivisti per la democrazia di Hong Kong Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam sono stati condannati oggi dai magistrati di West ...