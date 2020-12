GF Vip, Selvaggia Roma confida ad Adua Del Vesco il suo pensiero su Elisabetta Gregoraci (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Selvaggia Roma in queste settimane ha discusso a lungo con Elisabetta Gregoraci. Con la showgirl ha litigato anche Giulia Salemi, entrata nella casa appena due settimane fa. Quest’ultima discussione ha portato Dayane, Adua e Selvaggia ha prendere le distanze dalla Gregoraci. Selvaggia, nelle ultime ore, ha consigliato alla sua amica Adua di non cercare una riappacificazione forzata con Elisabetta. GF VIP, la lite tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci Dopo la lite che è avvenuta tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi la Casa si è divisa in due gruppi. Elisabetta però rispetto all’ultima puntata ha perso diversi consensi, compreso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 2 dicembre 2020)in queste settimane ha discusso a lungo con. Con la showgirl ha litigato anche Giulia Salemi, entrata nella casa appena due settimane fa. Quest’ultima discussione ha portato Dayane,ha prendere le distanze dalla, nelle ultime ore, ha consigliato alla sua amicadi non cercare una riappacificazione forzata con. GF VIP, la lite tra Giulia Salemi edDopo la lite che è avvenuta trae Giulia Salemi la Casa si è divisa in due gruppi.però rispetto all’ultima puntata ha perso diversi consensi, compreso ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che gli altri due VIP salvi sono... Dayane e Selvaggia! #GFVIP - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Selvaggia su Gregoraci: ‘Cos’ha più di me? Il mantenimento’ - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma scoppia in lacrime: “volevo uccidermi per farlo sentire in colpa” – VIDEO - Gresy73 : La discussione tra Selvaggia Roma e Elisabetta Gregoraci - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - infoitcultura : GF Vip, Selvaggia Roma puzza. Urtis la manda a lavarsi: 'Sa di cipolla' -