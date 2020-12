Dpcm Natale: linea dura per scongiurare la terza ondata. Ecco cosa cambia in Lombardia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Milano, 2 dicembre 2020 - Inizia a prendere forma il Dpcm che detterà le regole del Natale 2020 , segnato dall'emergenza Covid-19. Sono ore decisive per trovate un accordo sulle limitazioni (e le ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Milano, 2 dicembre 2020 - Inizia a prendere forma ilche detterà le regole del2020 , segnato dall'emergenza Covid-19. Sono ore decisive per trovate un accordo sulle limitazioni (e le ...

TgLa7 : Dpcm: Conte con capigruppo apre a ricongiungimenti Natale. Chiesta riflessione su deroghe a spostamenti - lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Adnkronos : #NuovoDpcm Natale, stop spostamenti da 21 dicembre - ARIZONA49 : RT @valy_s: #Gruber “con il DPCM di #Natale il gov.ha un solo obiettivo: evitare il DISASTRO di agosto” Io mi sono rotta di questa retorica… - MeleAlbero : RT @asocialmente99: Facciamo sacrifici adesso per essere liberi a Natale e poi blocchi gli spostamenti a Natale. Ridicolo. #congiuntifuoric… -