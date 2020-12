Cannabis | cade il tabù | l’Onu la toglie dalla lista delle sostanze dannose

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Laha proprietà terapeutiche e non può essere inserita tra le. È questa la posizione della Commissione drogheNazioni unite (Cnd) che la mattina di oggi, 2 dicembre, ha riconosciuto ufficialmente le qualità mediche della pianta. Tra i 27 Paesi che hanno votato a favore della sua rimozionetabellaillegali c’è anche l’Italia. CND Ladei Paesi che hanno votato a favore o contro la rimozione dellaDei 53 Stati che hanno partecipato a questa decisione, hanno votato a favore quasi tutti quelli appartenenti all’Unione Europea, con l’unica eccezione ...

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis cade

Open

Tra i vari settori che potrebbero rivelarsi i più floridi del prossimo futuro vi è senz'altro quello della cannabis legale ...Adesso è in rianimazione, la piccola di 9 mesi che trovato un oggetto in terra se lo è portato alla bocca. Ingerisce marijuana in realtà.