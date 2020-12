Borussia Dortmund-Lazio 1-1, Immobile non basta. Per gli ottavi serve un punto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una Lazio spavalda esce con un pareggio dal Signal Iduna Park di Dortmund. I tedeschi vanno in vantaggio con Guerreiro , poi Immobile la riprende nella seconda frazione. Il pari non cambia le cose in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unaspavalda esce con un pareggio dal Signal Iduna Park di. I tedeschi vanno in vantaggio con Guerreiro , poila riprende nella seconda frazione. Il pari non cambia le cose in ...

DiMarzio : Il #BorussiaDortmund e la maglia di #Maradona: l’iniziativa per omaggiare Diego - SkySport : Inzaghi dopo Borussia Dortmund-Lazio: 'Rammarico per non essere già qualificati' - SkySport : ???? CHAMPIONS LEAGUE ? ?? BORUSSIA DORTMUND – LAZIO 1-1 Risultato finale ? ? #Guerreiro (45') ? rig. #Immobile (66')… - pasqualinipatri : Borussia Dortmund-Lazio, Bellingham: “Abbiamo visto all’andata che la Lazio è una squadra top” - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Immobile dopo Borussia Dortmund-Lazio: 'Mentalità da grande squadra, meritavamo di più' -