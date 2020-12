Vomero | prova a truffare una anziana | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sulle sue spalle uno zaino per il food delivery, pronto aun’signora delspacciandosi per un fattorino. Così i carabinieri hannoun uomo per truffa ai danni di un anziano. Questa volta in Via Pietro Castellino, nel cuore del quartiere Arenella di Napoli. A finire in manette,dai carabinieri del nucleo operativo della compagniaSalvatore Esposito, un 53enne del rione Sanità già noto alle forze dell’ordine. Lo scenario è sempre lo stesso. Una 84enne ha ricevuto una telefonata, a chiamare una persona che si è presentata come il nipote. Le ha chiesto di ritirare un pacco che un corriere di lì a breve le avrebbe consegnato, in cambio di denaro. Esposito è stato però notato da una pattuglia in ...