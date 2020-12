The Crown, Helena Bonham Carter "Mi hanno scelta per Margaret perché anche io ho vissuto un divorzio pubblico" (Di martedì 1 dicembre 2020) Helena Bonham Carter è convinta che il creatore di The Crown Peter Morgan le abbia affidato il ruolo della Principessa Margaret perché ha attraversato un'esperienza sentimentale simile alla sorella della Regina Elisabetta. La diva inglese Helena Bonham Carter ritiene di essere stata scelta per il ruolo della Principessa Margaret in The Crown perché, come lei, ha vissuto un divorzio pubblico. "Era qualcosa a cui potevo relazionarmi, quella vulnerabilità. È orribile essere un personaggio pubblico e attraversare una rottura, e non sono mai stata una a cui piace fingere. Darsi un contegno mi infastidisce" ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020)è convinta che il creatore di ThePeter Morgan le abbia affidato il ruolo della Principessaha attraversato un'esperienza sentimentale simile alla sorella della Regina Elisabetta. La diva ingleseritiene di essere stataper il ruolo della Principessain The, come lei, haun. "Era qualcosa a cui potevo relazionarmi, quella vulnerabilità. È orribile essere un personaggioe attraversare una rottura, e non sono mai stata una a cui piace fingere. Darsi un contegno mi infastidisce" ...

NetflixIT : Emma Corrin ha ricordato così QUESTA scena di The Crown 4: “Quando abbiamo girato la scena con l’abito da sposa, ne… - NetflixIT : Inizi un episodio ?? Finisci di The Crown l'episodio ??… - NetflixIT : Il tè delle cinque si abbina benissimo ai biscotti e a un episodio di The Crown. - debbbh : mi sono concessa un quarto d'ora di pausa pranzo e ho visto un altro pezzettino di the crown, sono qui per ribadire… - Daddozz : @decadens_ Ma vorrei capire perché il mio telefono odia la parola regina forse ha visto the crown -

Ultime Notizie dalla rete : The Crown HTTP/1.1 Server Too Busy