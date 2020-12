Taranto: test sierologici a dipendenti comunali in un palazzo di nove piani abitato anche da anziani e disabili Due consiglieri: situazione assurda (Di martedì 1 dicembre 2020) Il consigliere comunale parla, fra l’altro, di “gestione aporossimativa”. Di seguito lo stralcio del comunicato diffuso da Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto: Questa mattina, allertati dai condomini, il consigliere Fornaro ed io ci siamo recati al numero 2 di via Salina Piccola, dove venivamo a conoscenza del fatto che, presso l’ufficio “Censimenti e Statistica” del Comune di Taranto, si effettuavano test sierologici ai dipendenti del civico ente. L’incresciosa vicenda ha avuto inizio il 23 novembre scorso, creando forte preoccupazione e disagio tra i residenti ai quali, più volte, veniva negato l’accesso all’ascensore dello stabile, al fine di consentire la sanificazione dello stesso. Raccolte le giuste lamentele dei numerosi condomini – trattasi di uno stabile di ben ... Leggi su noinotizie (Di martedì 1 dicembre 2020) Il consigliere comunale parla, fra l’altro, di “gestione aporossimativa”. Di seguito lo stralcio del comunicato diffuso da Massimo Battista, consigliere comunale di: Questa mattina, allertati dai condomini, il consigliere Fornaro ed io ci siamo recati al numero 2 di via Salina Piccola, dove venivamo a conoscenza del fatto che, presso l’ufficio “Censimenti e Statistica” del Comune di, si effettuavanoaidel civico ente. L’incresciosa vicenda ha avuto inizio il 23mbre scorso, creando forte preoccupazione e disagio tra i residenti ai quali, più volte, veniva negato l’accesso all’ascensore dello stabile, al fine di consentire la sanificazione dello stesso. Raccolte le giuste lamentele dei numerosi condomini – trattasi di uno stabile di ben ...

