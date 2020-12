Sarno | arrestato pusher dalla Polizia | sorpreso a spacciare a domicilio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – A seguito di articolati servizi digiudiziaria per la repressione del reato di spaccio di stupefacenti, gli Agenti delladi Stato del Commissariato dihanno effettuato un appostamento, nei pressi di un portone di un palazzo del centro, per la presenza di persone sospette. Gli Agenti hanno infatti osservato un giovane, rivelatosi poi un assuntore di stupefacenti, entrare nel portone condominiale e salire la rampa di scale per raggiungere l’ingresso di un appartamento dello stabile. Ad attenderlo, sull’uscio, un uomo, M.K.H., con precedenti per spaccio di stupefacenti, che ha invitato il “cliente” ad entrare nell’appartamento, per poi consegnargli una dose di stupefacente. Gli Agenti sono intervenuti, sequestrando al cliente sei confezioni di droga del tipo ...