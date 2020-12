Sanatoria fiscale al posto dei ristori, via imposte per 5,3 miliardi: ecco il piano (Di martedì 1 dicembre 2020) Soldi che serviranno a cancellare i versamenti fiscali sospesi con il (pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale) ma non in misura uguale per tutti. Il governo lo ha chiamato 'perequativo' proprio perché ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 1 dicembre 2020) Soldi che serviranno a cancellare i versamenti fiscali sospesi con il (pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale) ma non in misura uguale per tutti. Il governo lo ha chiamato 'perequativo' proprio perché ...

zazoomblog : Sanatoria fiscale al posto dei ristori via imposte per 53 miliardi: ecco il piano - #Sanatoria #fiscale #posto… - Isonoire : RT @liberatinico: #pericoloseasimmetrie Il #governoTerapeutico vota una sanatoria per i clandestini che lavorano in nero, e nel frattempo e… - Antonel15773761 : RT @liberatinico: #pericoloseasimmetrie Il #governoTerapeutico vota una sanatoria per i clandestini che lavorano in nero, e nel frattempo e… - liberatinico : #pericoloseasimmetrie Il #governoTerapeutico vota una sanatoria per i clandestini che lavorano in nero, e nel fratt… - CarieriF : RT @serebellardinel: Non dalla parte degli italiani,ma dei ricchi e degli evasori, date le continue proposte anche della @LegaSalvini sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanatoria fiscale Sanatoria fiscale al posto dei ristori, via imposte per 5,3 miliardi: ecco il piano Il Messaggero Sanatoria fiscale al posto dei ristori, via imposte per 5,3 miliardi: ecco il piano

ROMA Un fondo con una dotazione di partenza di 5,3 miliardi, ma destinato ad allargarsi in base alle effettive necessità attingendo allo scostamento di bilancio per il 2021. Soldi ...

Tasse cancellate per alcune categorie: sotto l’albero di Natale del Governo spunta la sanatoria fiscale. Ecco in cosa consiste

L’ipotesi del Governo è di concedere l’esonero totale o parziale della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (che con il Dl Ristori quater sono stati rinviati al 30 aprile e al 16 marzo) per q ...

ROMA Un fondo con una dotazione di partenza di 5,3 miliardi, ma destinato ad allargarsi in base alle effettive necessità attingendo allo scostamento di bilancio per il 2021. Soldi ...L’ipotesi del Governo è di concedere l’esonero totale o parziale della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (che con il Dl Ristori quater sono stati rinviati al 30 aprile e al 16 marzo) per q ...