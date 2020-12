Rita Ora multata per violazione delle norme anti-Covid dopo il compleanno festeggiato in un locale: “Mi dispiace” (Di martedì 1 dicembre 2020) Rita Ora multata per violazione delle norme anti-Covid. L’artista ha ceduto ai festeggiamenti per i suoi 30 anni in un locale esclusivo di Londra, nonostante le nuove regole per il contenimento del contagio avessero imposto la chiusura di tutti i ristoranti. A fermare la festa è stata la Polizia, che ha anche sanzionato l’artista con un multa piuttosto salata. Rita Ora è quindi intervenuta sui suoi social per dirsi profondamente dispiaciuta per l’accaduto, specificando come sia trattato di un imperdonabile errore di giudizio. La festa si sarebbe tenuta a Casa Cruz a Notting Hill, nella zona ovest di Londra. Tra gli invitati, ci sarebbero state più di 30 persone. L’intervento della Polizia sarebbe avvenuto a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020)Oraper. L’artista ha ceduto ai festeggiamenti per i suoi 30 anni in unesclusivo di Londra, nonostante le nuove regole per il contenimento del contagio avessero imposto la chiusura di tutti i ristor. A fermare la festa è stata la Polizia, che ha anche sanzionato l’artista con un multa piuttosto salata.Ora è quindi intervenuta sui suoi social per dirsi profondamente dispiaciuta per l’accaduto, specificando come sia trattato di un imperdonabile errore di giudizio. La festa si sarebbe tenuta a Casa Cruz a Notting Hill, nella zona ovest di Londra. Tra gli invitati, ci sarebbero state più di 30 persone. L’intervento della Polizia sarebbe avvenuto a ...

