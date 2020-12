Repubblica: in settimana Gattuso firmerà il rinnovo con il Napoli (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ vicinissima la firma di Gattuso sul contratto di rinnovo con il Napoli. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, il presidente De Laurentiis ha chiesto ai suoi legali di inviare al tecnico la bozza di contratto. La firma arriverà con ogni probabilità entro la fine della settimana. “Adl ha dato soprattutto mandato ai suoi legali di inviare subito la bozza del nuovo contratto a Gattuso, con cui peraltro l’accordo era già stato raggiunto il 30 ottobre con una stretta di mano. A Ringhio non resterà dunque che rileggerlo e controfirmarlo: poi arriverà (quasi certamente nel corso di questa settimana) la conferma anche ufficiale della permanenza del tecnico calabrese sulla panchina azzurra fino al 2023, con un’opzione per la stagione ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ vicinissima la firma disul contratto dicon il. Secondo quanto scrive, il presidente De Laurentiis ha chiesto ai suoi legali di inviare al tecnico la bozza di contratto. La firma arriverà con ogni probabilità entro la fine della. “Adl ha dato soprattutto mandato ai suoi legali di inviare subito la bozza del nuovo contratto a, con cui peraltro l’accordo era già stato raggiunto il 30 ottobre con una stretta di mano. A Ringhio non resterà dunque che rileggerlo e controfirmarlo: poi arriverà (quasi certamente nel corso di questa) la conferma anche ufficiale della permanenza del tecnico calabrese sulla panchina azzurra fino al 2023, con un’opzione per la stagione ...

napolista : Repubblica: in settimana #Gattuso firmerà il #rinnovo con il #Napoli De Laurentiis ha dato mandato ai suoi legali d… - tuttonapoli : Repubblica - Rinnovo Gattuso, in settimana l'ufficialità: le ultime - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - napolista : Repubblica: #JuveNapoli, #DeLaurentiis ha promesso alla squadra di andare fino in fondo Se necessario si ricorrerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica settimana Colpito con uno schiaffo da un vicino, muore una settimana dopo La Repubblica È morta Abby Dalton, era Julia Cumson in Falcon Crest

L'attrice americana Abby Dalton è morta all'età di 88 anni la scorsa settimana. La sua popolarità è dovuta al personaggio di Julia Cumson in Falcon Crest, la serie anni Ottanta che andava in onda su I ...

Quarto titolo toscano consecutivo per il giovane Halit Eryilmaz

Pur con tutte le difficoltà, che contraddistinguano questo periodo legato alla pandemia da covid 19, la Fight Gym è riuscita comunque a conquistare un titolo toscano. Nel fine settimana appena trascor ...

L'attrice americana Abby Dalton è morta all'età di 88 anni la scorsa settimana. La sua popolarità è dovuta al personaggio di Julia Cumson in Falcon Crest, la serie anni Ottanta che andava in onda su I ...Pur con tutte le difficoltà, che contraddistinguano questo periodo legato alla pandemia da covid 19, la Fight Gym è riuscita comunque a conquistare un titolo toscano. Nel fine settimana appena trascor ...