Rainbow Six Siege disponibile su Nextgen (Di martedì 1 dicembre 2020) Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Rainbow Six Siege ha superato i 2 milioni di giocatori unici italiani. Lanciato nel 2015, Tom Clancy's Rainbow Six Siege è diventato uno degli sparatutto multiplayer di maggior successo, e nel suo quinto anno dall'uscita continua a evolversi con nuovi contenuti, come il lancio di Operazione Neon Dawn e la disponibilità delle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X S. Tom Clancy's Rainbow Six Siege arriva sulle console di nuova generazione con alcune novità molto attese, tra cui i 120 fps e una risoluzione massima di 4K con render scaling, allo stesso prezzo della versione per la generazione attuale di console. Inoltre, i possessori di quest'ultima versione potranno ottenere la rispettiva versione di nuova generazione per la stessa famiglia di ...

