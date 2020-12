Quanto è lunga la via per smaltire la rabbia? 450 Km da Como a Fano dopo il litigio con la moglie (Di martedì 1 dicembre 2020) dopo l’ennesimo litigio con la moglie esce di casa. Inizia a camminare e per sbollire la rabbia arriva a Fano, nelle Marche. Una scarpinata di tutto rispetto: 450 chilometri percorsi da un uomo di 48 anni, residente in provincia di Como. A trovarlo casualmente, alle 2 di notte, dei poliziotti che stavano facendo i controlli L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 1 dicembre 2020)l’ennesimocon laesce di casa. Inizia a camminare e per sbollire laarriva a, nelle Marche. Una scarpinata di tutto rispetto: 450 chilometri percorsi da un uomo di 48 anni, residente in provincia di. A trovarlo casualmente, alle 2 di notte, dei poliziotti che stavano facendo i controlli L'articolo NewNotizie.it.

myrtamerlino : Ci si chiede cosa bisogna fare a #Natale: shopping sì o shopping no? Piste da sci aperte o chiuse? Il dilemma tra s… - AnnaScattone : Degenza lunga quasi quanto la gravidanza per Clara #upas - Angelica3792 : @F7derico Lo so, però col passare dei GP, a inizio stagione era un altro pianeta. Per quanto riguarda Russell riesc… - elyl : RT @michelarabino: Lunga vita alle persone che non hanno bisogno di perderti per capire quanto vali. - CallmeAlice89 : RT @michelarabino: Lunga vita alle persone che non hanno bisogno di perderti per capire quanto vali. -