Problemi nel portare la batteria di un Huawei al 100% di carica

Leggi su optimagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Non sono così isolate le segnalazioni da parte di utenti che si ritrovano con uno smartphonelimitato da un problema molto fastidioso. Soprattutto coi device di ultima generazione (o quasi), capita di fare i conti con bug che vanno al di là di quanto riportato alcune settimane fa, a proposito dell’autonomia dei device dopo il download di EMUI 10.1. Mi riferisco al fatto che in determinate circostanze pare sia impossibilelaresidua della stessaal. In specifici casi, non si arriva neanche al 70%. Perché ladi unnon arriva aldiPer quale ragione si fa fatica aladi unal ...