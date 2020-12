Orietta Berti positiva al Coronavirus: “Non so come ho fatto, state attenti” (Di martedì 1 dicembre 2020) L’annuncio su Instagram allarma i fan: Orietta Berti è positiva al Coronavirus. E con il post social lancia un appello: “state attenti“. Ecco come sta e quali sono i suoi ultimi aggiornamenti. Anche l’amata Orietta Berti è risultata positiva al Coronavirus, aggiungendosi così alla ormai lunghissima lista di vip che hanno contratto il virus. Lo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 1 dicembre 2020) L’annuncio su Instagram allarma i fan:al. E con il post social lancia un appello: “attenti“. Eccosta e quali sono i suoi ultimi aggiornamenti. Anche l’amataè risultataal, aggiungendosi così alla ormai lunghissima lista di vip che hanno contratto il virus. Lo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Frankjuve2 : @Labellapassante Cmq Orietta Berti ai fornelli c'è sta?? - FredMosby_ : RT @nzlmtt: Tutti rossi ma Orietta Berti di it first a Domenica in #TwitteRAI - nzlmtt : Tutti rossi ma Orietta Berti di it first a Domenica in #TwitteRAI - daddydalbert : RT @teni1014: @daddydalbert Manco fosse Orietta Berti che mi chiede di andare a casa sua - teni1014 : @daddydalbert Manco fosse Orietta Berti che mi chiede di andare a casa sua -